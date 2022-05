Morgane FISCHER

Plus de 4 ans d'expériences dans le web marketing : recommandations et mises en place de campagnes répondant à des objectifs de notoriété, d’image, de trafic sur site ou de ventes.



Formée dans deux des six grandes agences du marché, j'ai fait le choix de poursuivre mon parcours professionnel au sein du pôle digital de l'agence indépendante Repeat il y a deux ans, pour gagner en autonomie, en compétence et en responsabilité.





Mes compétences :

Marketing web

Gestion de projet web

NTIC