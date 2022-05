Morgane FLEURANCE

Ingénieur diplômée de l’université de JIAO TONG (Shanghai) et de l’Ecole des Mines (France), en Chine depuis trois ans, je suis actuellement ingénieur technico-commercial dans une entreprise fabriquant des panneaux solaires photovoltaïques JA Solar.



Parlant chinois, avec une bonne connaissance de la culture et du monde du travail chinois, je suis également bilingue Anglais et Espagnol, originaire du Pays Basque en France.



Après une première expérience en production et R&D, je suis maintenant en charge de l'étude des exigences techniques de chaque marché solaire de l'Europe afin de développer ces marchés et d'aider la vente par des formations techniques sur les produits auprès de nos partenaires.





Mes compétences :

Ingénieur

Environnement