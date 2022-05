Morgane FORT

De formation psychologue

Conseil et accompagnement Emploi – Formation - Insertion

- Elaboration et gestion du plan de formation (prise de contact avec les organismes de formation, suivi administratif et budgétaire des dossiers de formation, suivi des évaluations)

- Gestion de carrière et des emplois (Fiches de postes, Grilles de compétences, recrutement, maintien de postes)

- Organisation de forums emplois et développement réseau partenarial



Mes compétences :

Animation

Animation de groupes

Animation de groupes de travail

Conception

Conseil

Conseil en formation

Coordination

Coordination pédagogique

Formation

Mobilité

Orientation

Orientation professionnelle