Morgane GARIN-KERVAREC

Avec une expérience de plus de dix ans en tant que Business Analyst, et une spécialisation Pricing, métier marketing au croisement de la finance et des ventes, j'aime partager mes compétences et mon dynamisme dans une fonction support liée au marketing stratégiques.

Apporter un soutien aux équipes commerciales mais aussi aux équipes dirigeantes dans la définition de leurs stratégies a toujours été ma fonction et ma valeur ajoutée. Que ce soit dans la mise en oeuvre de mécaniques d'ajustement et d'optimisation de prix, ou dans la réalisations d'études en vue d'aider les ventes à se positionner sur le marché, mes actions ont toujours pour vocation d'optimiser la rentabilité et d'identifier les nouvelles opportunités de marché.





Mes compétences :

Pricing

Benchmark

Marketing

Veille

Distribution

Service

Force de proposition

Analyse

Power Bi