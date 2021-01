Morgane HEMON

Graphiste indépendante à Quimper (Finistère-Bretagne), je réponds à vos besoins en communication.

J'ai une expérience de 6 ans en agence de communication (web et print).

J'interviens dans la création d'identités visuelles (logotypes/chartes graphiques),

dans la création de sites internet (adaptés aux tablettes et smartphones) et

dans la réalisation de vos projets print (cartes de visite, brochures, dépliants, flyers, affiches,…).

Je vous accompagne et vous conseille dans le développement de votre marque.

Les projets de création que je conçois voient leur réalisation avec l'appui de partenaires

dans le domaine du numérique et de l'imprimerie.

De la conception à la réalisation, j'assure un suivi rigoureux et personnalisé.

N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de votre projet.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Xpress

Adobe Illustrator