Morgane HENARD

Diplômée de Bordeaux Sciences Agro (ex Enita de Bordeaux), après avoir travaillé, à l’interface entre agriculture et environnement, au développement et à l’animation de projets agroenvironnementaux, j’occupe aujourd’hui un poste d’ingénieure de recherche au CNRS en médecine évolutionniste. A la croisée entre biologie de l’évolution et santé humaine, les travaux auxquels je participe ont pour objectifs d’appliquer des concepts d’écologie évolutive au processus oncogénique afin de mieux comprendre l’origine et le fonctionnement de cette maladie.



Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Agriculture