Diplômé dune licence de droit, je suis actuellement en formation afin d'obtenir un Bachelor en Marketing et communication avec l'école Comnicia. Dans le cadre de ma formation, je suis à la recherche d'un stage d'une durée de trois mois au minimum afin d'acquérir une expérience professionnelle bénéfique qui me permettra de finaliser ma formation mais aussi de mettre en pratique mes acquis. N'hésitez pas à me contacter