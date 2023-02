Morin VANESSA

Diplômée ISTAB/ENSCBP en septembre 2010

option Agroalimentaire Production



4 ans d'expériences en industrie agroalimentaire : gestion des équipes en production



Complément de formation en maintenance avec l'obtention d'un titre professionnel de technicien de maintenance industriel en janvier 2015



2 année et demie d'expériences dans les cosmétiques : fabrication de parfums, gestion d'équipe et gestion de projet



Depuis peu dans l'industrie pharmaceutique, chez un façonnier pour grandes marques en tant que responsable mirage et conditionnement de médicaments.



Mes compétences :

Gestion de production

Management

Gestion de projet

Gestion budgétaire