Mouad ROUIS

Compétences Techniques :

• Simulation numérique par éléments finis.

• Analyse du comportement des matériaux.

• Calcul de structures mécaniques.

• Conception et fabrication mécanique (CAO, DAO, FAO).

• Essais mécaniques.

• Analyse métallographique.

• Mécanique de la rupture.

• Procédés de fabrication.

• Contrôle non destructif.

• Outils de conduite et gestion de projets.



Connaissances informatiques :

CATIA V5, Abaqus, Ansys, Thermo-Calc, ESOPE, Z-set, Python, Matlab, AutoCAD, Inventor, SolidWorks, nCode DesignLife, Hyperview, Linux.

• SGBD : Oracle, Access



Outils bureautiques :

• Maîtrise du Pack Office, LaTeX.



N'hésitez pas à me contacter directement sur rouis.mouad@gmail.com ou à vous connecter.