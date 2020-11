Je me nomme Mohamed Moubarak étudiant en master1 option telecommunications a luniversité protestante d'Afrique Centrale (UPAC). Titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et d'une licence en sciences de l'ingénieur option Telecommunications, je suis passionne des métiers de la technologie de l'information et de la communication. De la programmation aux systèmes embarques en passant par la sécurité informatique.