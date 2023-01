Moufida ARAISSIA

Ingénieur informatique:



Diplôme: Diplôme National d'ingénieur en génie logiciel et systèmes d'information



Mes compétences:



Méthodologie de Gestion de projet: Scrum, XP

Outil de Gestion de Projet : MsProject, Icescrum, Xplanner

Technologie : JSP/JSF, EJB, PHP5 ,Spring, Webservice, Servlette, Programmation Parallèle,

Traitement d’image, Richfaces, Jboss seam

Système: UNIX, Windows

SGBD: Oracle, Mysql, SQL Server

Environnement : Netbeans, Eclipse,Visual Basic 6, Enterprise Architect, Rational Rose,StarUml

Serveur web et d’Application : Apache, Glassfich, Jboss, Tomcat

FrameWork PHP : Symfony

Test et Qualité Logiciel : Junit, Cocomo, dotproject, checkstyle

Conception: UML, Merise

Réseaux: Modèle OSI, TCP/IP, transmission de données, Sécurité des réseaux

Langages: C, C++, HTML, XML (xsd, xsl), JAVA, JSP, PHP, JavaScript, SQL, SQL3, Matlab,

XML , JQuery, VHDL ,



