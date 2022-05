Mouhamadou LO

Conception et réalisation de plans 2D et 3D de tuyauterie.

Calculs, simulation de pertes de charge tuyauterie, et interprétation des résultats.

Gestion et suivi d'une affaire, à forte valeur technique et financière (produits, équipements, installations, prestations, solutions).

Développement doutils informatiques permettant de normaliser, de standardiser et dautomatiser la génération des documents du service projet.