Moulay MOUKRIE

Diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne en génie chimique, je suis spécialisé en thermique-énergétique et en conduite de procédés industriels. Après une période de six mois passée à Richbond en tant que chef de projet, je suis à nouveau à la recherche d'opportunités.



Je suis très intéressé par la R&D, l’ingénierie, la QHSE, le management de projets, la production et toute l’action terrain et laboratoire. J’ai déjà effectué des stages dans des sociétés leaders comme Rhodia, Arkema et Terreal où j’ai travaillé sur la conception, le développement et l’amélioration des process de fabrication. En qualité de technicien, j’ai travaillé à Lesieur sur le raffinage d’huiles alimentaire. Grâce à ces expériences, j’ai pu acquérir des compétences techniques importantes mais réaliser aussi l’importance de la communication et du travail d’équipe. J’ai rempli à la fois des responsabilités techniques et managériales.



Les sujets que j’ai abordés portent tous sur des problématiques courantes de l'industrie des process:



• Conception et dimensionnement d'équipements,

• Bilans matière et chaleur,

• PID et PFD,

• Caractérisation et optimisation des procédés,

• Redémarrage d'une unité industrielle,

• Étude économique et calcul de coûts,

• Établissement d’HAZOP et d’AMDEC.





J'ai été amené à travailler avec des gens de différentes spécialités: production, ingénierie, entretien et maintenance, exploitation comme j'ai réalisé des essais, des analyses et des études théoriques pour réussir ces missions. J’ai pu également organiser des réunions de brainstorming, définir des plans d’actions, dirigé des équipes de travail et assuré des formations.



Mes compétences :

Hysys

Word – Excel – Powerpoint

Gestion de projet