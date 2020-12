Mouloud EL KADIRI

Vous êtes négociant, concessionnaire, mandataire dans le secteur automobiles ou de façon globale un professionnel de l'automobile à la recherche de solutions pour vous protéger contre les pannes mécaniques pour les véhicules mis en vente.



Je serais heureux de vous accompagner et de vous présenter nos solutions "garanties pannes mécaniques" qui vous permettront d'externaliser le risque et d'ajouter de la valeur à vos VO/VN/MOTO/QUAD/CAMPING CAR



N'hésitez pas à me contacter par telephone ou par mail pour toute demande d'informations sur notre société :



El kadiri Mouloud



Chef de secteur secteur Nord Est



Tel : 06 27 25 26 51

Email : melkadiri@mapfre-warranty.com



Mes compétences :

Organisation

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Relationnel

Linguistique

Droit

Vente B to B et B to C

Économie

Marketing