Diplômée d'Ecoles de Commerce en Audit et Contrôle de gestion, j'ai pu expérimenter ces deux fonctions grâce à mes diverses expériences professionnelles. Après des stages en Audit interne, en Commissariat aux comptes et une expérience d'un an en Contrôle de gestion chez adidas France, j'ai intégré le Groupe SEB en 2012 en tant que Contrôleur de gestion d'abord en BU, puis en Filiale France, poste que j'occupe actuellement.