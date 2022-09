Bonjour à tous,



Spécialiste en Biologie Cellulaire et Moléculaire et actuellement en poste à Edinburgh en tant que chercheur, je suis à la recherche d’opportunité de carrière qui me permettront de me spécialiser vers les metiers de la vente lier à l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie.



Mes compétences :

Gestion de projet

Expérimentation animale

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Communication scientifique