Mourad BOUZAROUAL

Je suis un Ingénieur d’Etat en Génie Electrique de l’École Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique, option : Electrotechnique et Electronique de Puissance.



Mes atouts sont d’une solide formation d’ingénieur, qui m’a permis de maîtriser un bon nombre de concepts et de notions -en Electronique, en Electrotechnique et en Mécanique- approuvés et jumelés par des expériences professionnelles.



Mes compétences :

Electricité

Maintenance

Production

Sport

Conseil

Ingénierie

Formation professionnelle