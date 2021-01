Mourad KORICHE

Consultant, formateur indépendant (spécialiste en sécurité et sûreté), accumulant une expérience professionnelle de 32 ans de service dans diverses structures opérationnelles.

Disponibilité de dispenser des séminaires, formations et stages de recyclages, de courtes durées (de 02 a 05 jours), sur divers thèmes de sécurité & sûreté de l'entreprise.

Dans le cas, ou ma candidature sera retenue, n’hésitez pas, à me demander de vous faire parvenir, le ou les fiches techniques de formations, qui peuvent intéresser vos clients.

Possibilité de déplacements à l'intérieur du pays.



Mes compétences :

Évaluation de la menace

Gestion des enquêtes sensibles

Formation sur les techniques de sécurité

Gestion de crise

la coordination

Microsoft Office