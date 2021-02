Moussa LAM

227 Malcolm X Boulevard

Brooklyn New York 11221 USA

Tel: +1917 310 11 14





Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, jai eu la chance de me perfectionner à la fois dans des tâches administratives, comptables et commerciales. Chef D'escale .



Maîtrisant parfaitement les logiciels de bureautique et les tableurs, je suis rodée en Aviation Civile .

Japprécie tout particulièrement le contact avec la clientèle : tenue du standard, accueil, suivi des clients. Enfin, mon orthographe est irréprochable et je communique avec aisance en anglais.



Enthousiast et dotée dun bon relationnel, je suis conscient que le personnel contribue à donner une image positive de la société auprès de ses partenaires et clients. Lécoute, lamabilité, les capacités dadaptation et dimplication démontrées lors de mes précédentes missions sont, pour moi, des qualités indispensables dans ce métier et mont permis de progresser dans mes fonctions.



Je souhaite aujourdhui continuer ma carrière dans une équipe stimulante afin de perfectionner mes connaissances, accroître mes compétences et vous apporter le soutien que vous êtes en droit d'attendre.



En vous remerciant davance de votre attention.



Mes compétences :

l'Aviation Civile

Business man