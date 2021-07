Moustapha BA, PH.D MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

Curieux et adaptable, j’ai appris travers mon expérience dans la recherche à travailler dans tous types d’environnements, par équipe et ou sous pression.

Mettre mes compétences en en mathématiques Financières et VBA/Excel au service d’une banque d’investissement, d’une société de gestion de fonds ou d’une institution financière.

Qualifications :

2017 : Chercheur membre associé au Laboratoire de Modélisation aléatoire de l’Université Paris X.

https://modalx.parisnanterre.fr/membres/membres-modal-x-385760.kjsp

2017 : Qualifié Maître de conférences section 25 « Mathématiques pures » Num. national 17225255866.

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_resultats_qualification.htm

2016 : Qualifié Maître de conférences section 26 « Mathématiques appliquées » Num. national 16226255866.

http://postes.smai.emath.fr/2016/CONCOURS/qualification/kalif2016-MCF26.html



Mes compétences :

Calcul stochastique

Mathématiques Financières

SAS

VBA

Microsoft Excel

C++

C

MATLAB