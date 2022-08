Moustapha EL HOUB

La création de l’Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile de Casablanca s’inscrit dans le cadre du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI), signé sous la présidence effective de sa majesté le Roi Mohammed VI le 13/02/2009. Il est construit sur une parcelle du terrain située dans la zone industrielle de sidi Bernoussi 25000 m² dont 9520 m² comme superficie couverte. La gestion de l’IFMIA Casablanca est confiée à la société IFMIA SA créée par l’Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de l’Automobile (AMICA) dans le cadre d’une convention de gestion déléguée conclue avec l’état.



L’IFMIA Casablanca a pour mission d’assurer :



- La formation avant l’embauche (formation initiale) ;

- Les formations qualifiantes à l’embauche ;

- Les sessions de formation continue et de perfectionnement du personnel des entreprises du secteur de l’Industrie Automobile ;

- Tout autre parcours de formation dans les métiers connexes aux métiers de l’Industrie Automobile au profit des opérateurs, des techniciens et du personnel d’encadrement intermédiaire ;

- Les essais de laboratoire, la participation aux travaux de normalisation, l’assistance technique et le conseil aux entreprises du secteur de l’Industrie Automobile ;

- L’IFMIA Casablanca participe, également, au développement de l’industrie automobile et au rayonnement international du Maroc dans ce secteur.







