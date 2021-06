Muriel ARTIS

Avocat depuis bientôt 14 ans.

J'ai acquis il a 9 ans la spécialité en droit de la propriété intellectuelle (droit d'auteur, droit des marques, droit des brevets, droits de l'informatique, NTIC) tant sur un plan judiciaire ( contentieux relatifs à l'exécution de contrats, relatifs à des contrefaçons ... ) que sur un plan juridique (rédaction de contrats, accompagnement à la définition de stratégie de protection...).



J'intervient en outre en droit de l'entreprise. dans ce cadre j'assiste les entreprises dans le cadre de leur affaires courantes : création de la structure sociétale, évolution de la société, secrétariat juridique, relations avec les partenaires, fournisseurs ou clients (rédaction de contrats, réglement de litige ...).



J'ai également développé un secteur d'activité en droit de la santé, droit hospitalier, coopération hospitalière ( relations et coopérations entre établissements publics et privés, construction de bâtiments, dossier d'autorisations, COM , projet d'établissements ...)



Après avoir été associé au sein de BISMUTH Avocats (cabinet lyonnais) je me suis installée à titre individuel en 2007 à AIX LES BAINS.



J'interviens dans les domaines du droit interessant l'entreprise :

- droit de le propriété intellectuelle,

- droit commercial,

- droit des sociétés,

- droit de la distribution,

- droit des contrats,

mais également dans le cadre des activités des collectivités et entreprises publiques :

- marchés publics,

- domanialité publique,

- procédure de partenariat public privé.



Mes compétences :

Distribution

Droit

Droit de l'entreprise

Droit de l'Informatique

Droit de la santé

Droit des affaires

Droit des sociétés

Droit hospitalier

Informatique

L'informatique

Propriété intellectuelle

Santé