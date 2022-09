Ma vocation est daider les entreprises à bâtir, pour leurs collaborateurs, les conditions du bien être & de lefficience individuelle et collective, leur permettant de libérer tous leurs Talents au service des clients.



Titulaire dun DESS de droit social et de GRH, jai travaillé dans la fonction RH pendant tout mon parcours, au sein de plusieurs secteurs d'activité, essentiellement dans de grands groupes leaders internationaux, mais aussi, au sein de PME en croissance.



Motivée par la volonté de trouver des solutions humaines, concertées, équilibrées et adaptées à la complexité des situations rencontrées, jai , entre autre :

=> mis en œuvre de nombreuses réalisations en mode projet, conçu des solutions & outils RH sur mesure,

=> négocié et rédigé des accords dentreprise ou détablissements permettant la classification, ladaptation des métiers, la mobilité et lévolution professionnelle.

=> accompagné de nombreuses transformations, dans des contextes de croissance et de décroissance.



Ma formation Science PO récente " manager à l'ère du Digital", a enrichi mes compétences en matière de management, nouvelles formes de travail et d'organisation. Incontournables d'actualité pour attirer et fidéliser les Talents.



Passionnée par mon métier, j'apprécie de travailler en équipe et dans un esprit de progrès.



Aujourdhui, je souhaite partager mon expertise et la mettre au service des entreprises qui veulent mobiliser tous leurs potentiels humains et mieux réussir ensemble !



Au plaisir de collaborer.



Muriel DESMEDT



Mes compétences :

Droit social

Optimisation des organisations

Management

Marketing RH et innovation

Gestion de projet

Gestion des transformations

Gestion sociale

Négociation

Formatrice

Gestion des IRP

Conception d'outils RH/ de formation

Gestion de la diversité et RPS

Conseil

Gestion généraliste des RH

Gestion des conflits