Je m'appelle Muriel RIFFLART et je suis praticienne en Bien-Être depuis 2009.



Mon sens du contact humain, développé tout au long de ma vie professionnelle, me permet aujourd'hui de vous proposer de (re)découvrir le toucher comme un véritable mode de communication et de vous aider à :

- reprendre contact avec votre corps

- apprendre à lâcher prise

- apprivoiser le stress

- vous respecter

- vous retrouver

- vous aimer

dans le respect de soi et de l'autre, grâce au Massage Sensitif ® de Bien-Être.



Egalement instructrice qualifiée en Massage à l'Ecole, je forme les enfants et les adultes bienveillants à instaurer un toucher sain et nourrissant :

- à l'école

- en structure parascolaire

- dans la famille



Par l'implication directe des enfants de 4 à 12 ans, ce programme permet de développer un climat de calme, de confiance et d'estime de soi.



Mes compétences :

Ecoute

Estime de soi

Lâcher Prise

Massage