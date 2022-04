Muriel ROUSSEAU

Pour votre gestion administrative, les nouvelles technologies offrent aujourd'hui une souplesse qui est un véritable atout pour vous. Mais ces tâches vous prennent du temps et vous n'êtes peut-être pas un(e) expert (e) du domaine.



En choisissant d'être secondé(e) par une assistante indépendante expérimentée, vous bénéficiez du sérieux d'une professionnelle. Elle ne se contentera pas de faire, elle sera attentive à votre attente et vous apportera son expertise pour vous guider si besoin.



C'est dans cet esprit que j'ai créé mon activité. Je souhaite répondre au besoin de ceux et celles qui pour diverses raisons, dans leur gestion administrative, ont besoin de se reposer sur une personne de confiance.



Que ce soit pour des tâches ponctuelles ou des missions durables, chez vous ou dans les locaux de votre entreprise, ou encore à distance lors de vos déplacements, je peux intervenir à différents niveaux.



Cela , sans engagement dans la durée. Par redondance, vous maîtrisez vos coûts, vous gagnez du temps et donc votre liberté. Vous pouvez alors vous concentrer sur vos clients et votre activité.



Mes compétences :

Étude de marché

Création d'entreprise

Frappe de courriers / contrats / comptes rend

Rédaction

Assistante de direction

PME/TPE

Recherche documentaire

Réponse aux appels d'offres

Assisrance formation