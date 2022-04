Muriel SMEETS

* Missions complètes ou partielles d’études et suivis de chantier en Techniques Spéciales

- HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)

- Electricité courant fort et courant faible

- Sanitaires adductions et évacuations + valorisation et temporisation des eaux de pluie

- Engins de levage

- Energie renouvelable (refroidissement adiabatique, puits canadien, solaires thermique / photovoltaïque, cogénération,...)



* Conseils et support énergie "à la carte" pour les architectes et Maîtres de l’Ouvrage (conseils conception, calculs de rentabilité énergétique et économique, prescriptions techniques, PHPP, …)



* Optimisations énergétiques



* PEB (conseiller PEB région de Bruxelles-Capitale / responsable PEB région wallonne)