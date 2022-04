Muriel SOLA

- Capacité d'adaptation, expérience, souplesse, qualités d'écoute, intérêt pour les cultures différentes.

- Création du matériel pédagogique d'enseignement et d'évaluation.

- Autonomie.

- Connaissance des différentes méthodes employées pour adultes et pour enfants.

- Connaissance des exigences du DELF et du TCF.

- Expérience dans la promotion de la langue et la culture française / francophone.

- Capacité de travailler avec des enfants et des adultes.

- Expérience en FLE et en alphabétisation.

- Formatrice FLI depuis septembre 2012.



- Formatrice en français et Histoire Géographie niveau CAP

- Professeur examinateur du CAP Histoire Géographie depuis 2015



Mes compétences :

Formateur FLI

Enseignement

FLE

Formation