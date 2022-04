Bonjour,



Actuellement conseillère de prévention assistante en CDD à Grenoble-INP et diplômée d'une licence professionnelle en management intégré QSE, je suis à l'écoute du marché pour un poste en HSE sur Grenoble / Lyon et alentours.

Forte d'une expérience en tant que cargée de projet en recherche et développement, je me suis spécialisée dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans le cadre de mes activités R & D au cours de ces 15 dernières années. Grâce à ces expériences multiples et variées, je possède aujourd’hui de solides connaissances concernant les risques professionnels et les moyens de prévention.



Autonome, rigoureuse, organisée, je sais communiquer avec mes collaborateurs et responsables. N'hésitez pas à me contacter pour une offre d'emploi, une question ou encore faire connaissance.



Muriel Viau