Murielle DRAMÉ (SAINT-ALBIN)

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Intégrer un groupe dynamique, dont la politique, lorganisation sarticulent autour de la notion de « customer-centric », et poursuivre ainsi mon parcours dans un souci dutilité sociale.

Mes compétences dans la planification financière, lanalyse des valeurs mobilières, et mes connaissances dans la gestion support d'opération de maîtrise d'ouvrage, seront des atouts pour répondre aux enjeux stratégiques dinvestissement de l'entreprise.



Avec plus de 15 ans dexpériences dans divers secteurs dactivité, et mes connaissances pluridisciplinaires, jai acquis la conviction que toute réussite passe nécessairement par la bienveillance, les relations humaines et le talent de chaque membre de lorganisation. Cest en favorisant cette synergie, que lentreprise atteint ses ambitions.