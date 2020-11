Murielle FRANCOIS (CHARNEAU)

Je suis une Assistante Commerciale prête à m'intégrer dans une équipe de commerciaux pour assurer le suivi des ventes et la gestion des dossiers clients. Je sais être à l'écoute, synthétiser, transmettre une information, négocier, argumenter et gérer les litiges.



Mes compétences :

Gestions des commandes clients (Batigest)

Mise à jour des données clients

Participer au développement du portefeuille client

Organisation des réunions - Salons professionnels

Facturation - Règlements

Approvisionnement et achats

Monter les dossiers de formation avec les OPCA

Gérer les agendas des formateurs

Organiser la gestion administrative d'une agence

Préparer, dépouiller, traiter et analyser les enquêtes

Perfectionnement de mon anglais courant

Gestion des intérimaires

Réponse aux appels d'offres

Elaboration Mémoire technique

DC1 - DC2 - DC4

Elaboration PPSPS

Création et suivi d'une base de donnée de sous traitant

Constitution dossier référencement QUALIBAT- MASE