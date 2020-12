Murielle HURSON

E me suis spécialiséé dans le détournement de l objet afin de lui donner une dimension artistique et surtout théatral.

des symboles marquant une horloge sans aiguilles,une porte sans serrure,des clefs égarées,un regard enfuit... et la lumiere a travers des effets de miroirs.

c est a travers des jeux de miroirs que se dessine votre regard laissant autour de celui -ci danser les matériaux.

lors des expositions les personnes me disent souvent que mes objets les invitent aux rêves voila pouquoi decodesign devient souffleur de rêve.

dans un lieux aussi étonnant et foissonnant mes objets mes tableaux mes sculptures se placent et se déplacent pour vous inviter aux mondes des songes.

mes compétences dans ce domaines sont variées puisque sur commande de villes je fabrique des sculptures mais aussi des installations théatrales dans des lieux aussi diversifiés (caves,gites,usine....)avec l aide de poetes, musiciens et danseurs.



Mes compétences :

Design

mosaique

Sculpture