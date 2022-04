Mushiya BUKASA

Trilingue français – anglais – italien

Spécialisée autour de 4 pôles de compétences : Management de projets d’intégration - méthode Agile (UP, Scrum), Conception fonctionnelle de logiciels, Optimisation des flux et Management.





Depuis le 19/07/2010

FIDE, Paris 75_Edition de solutions d’intégration en mode SaaS



Demand Planner (SaaS)

STEF et SOCOPAL (T° dirigée, 400 fournisseurs), Jus de Fruits d’Alsace, L’Abeille, LSDH.

-Management de projets internes : Recensement et Planification des tâches, Détermination de la charge et des délais, Affectation des ressources, Suivi et Coordination. Partenariat avec Lokad (Prévisions).

-Management de projets externes : Réunions de lancement, Pilotage, Cadrage, Analyse des impacts, Conduite du changement, Alerte et décision en cas de glissement en termes de coûts, périmètre et délai

Formation des utilisateurs et recueil des besoins



Project and Product Manager

-Avant-vente : Préparation des supports et DEMO de présentation personnalisés.

-Recueil des besoins pour améliorer l’outil

-Recueil des exigences, Définition de la feuille de route, Conception fonctionnelle générale en collaboration avec l’équipe de Réalisation.

-Rédaction des cahiers des charges : Spécifications, Ergonomie, Indicateurs-BI et Recette

-Suivi des délais, ressources, budgets et qualité

-Validation de la réalisation et Mise en marché

-Rédaction et mise à jour de la documentation (manuels, supports et planning de formation).



07/11/2005 au 06/07/2010

GENERIX GROUP, Paris 75_Edition de solutions d’intégration EDI et Supply Chain



Demand Planner & Project Manager

CARREFOUR, DELHAIZE, NESTLE, HENKEL, EURIMPEX

-Partenariat avec Retail Analytics (spécialiste Prévisions)

-Recueil des exigences, Définition de la feuille de route, Spécifications des besoins, Recette et Mise en marché.

Préparation, Réalisation, Mise en route

Coordination : Pilotage et Cadrage dans le respect du périmètre des coûts et des délais



Supply Chain Team Manager (6 personnes)

Suivi bimensuel des performances individuelles et collectives : CA réalisé et prévisionnel, planification des interventions (prestations et avant-ventes), tendance du nombre de dossiers SAV et plans d’action.

Suivi du développement individuel en cohérence avec les aspirations : entretiens mensuels et annuels

Recrutements



18/06/2001 au 30/09/2005

SNCF, Lyon 69_Transport voyageurs et marchandises



Responsable des opérations

Organisation et suivi des acheminements et transport

Conception des procédures d’acheminement

Organisation de la circulation : réceptions, expéditions des unités de transport de voyageurs et de marchandises.

Respect des horaires, de la priorité tout en étant garant de la sécurité des circulations et du personnel.

Gestion et affectation des ressources (humaines et matérielles) nécessaires à l’acheminement en mode dégradé

Amélioration des processus d’acheminement : Audit interne et mise en place d’outils de pilotage économique et d’indicateurs de mesure de performance





03/04/1997 au 11/05/2001

INFLUE ILLICOM, Suresnes 92_Editions de solutions EDI et Supply



Chef de projets

80 clients gérés - CA 400 k€

Avant-vente et déploiement des 6 premiers industriels en Asie (Thaïlande) : UNILEVER, NESTLE, KAO Commercial, SAHAPAT, COLGATE, Kimberly Clark

Conseil et formation

Analyse fonctionnelle et technique des besoins

Animation des réunions de lancement

Installation des logiciels

Rédaction de la documentation

Formation



Mes compétences :

Approvisionnements

Transport