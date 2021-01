Mustafa CHERAIM

Étant un ingénieur d'études et de développement, et ayant une expérience de plus de 4 an, je travaille actuellement chez Graphique Alliance sur des projets WEB intéressants.

Je souhaite évoluer, grâce à ce poste, mon expérience dans le domaine du développement WEB, notamment le développement des outils du graphisme et de l'impression.

Je m'intéresse aussi à améliorer mon profil sur Viadeo, pour assurer la communication avec plusieurs profils du monde, gardant ainsi un échange considérable des nouveautés du WEB et du monde professionnel.



Mes compétences :

PHP 7

Symfony 2

Symfony 5

JavaScript

MySQL

JQuery

CSS 3

HTML 5

XML

Ajax

Merise

UML

Laravel 5

WordPress

Prestashop 1.7

Git

POO