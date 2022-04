Mustapha KHABAR

J'offre aux curieux, lecteurs et visiteurs la possibilité de me découvrir utilement, à travers un méli-mélo de citations.



Des citations dont la portée du sens caractérise mes actes, tant dans ma vie privée que professionnelle. Des citations à travers lesquelles je me complais à m'identifier :



• "Qui pense peu se trompe beaucoup."



• "Un leader sait ce qu'il faut faire; un manager sait seulement comment le faire."



• "On reconnaît un homme habile à ses réponses; mais on reconnaît un homme sage à ses questions."



• "L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs."



• "Paradoxalement, les sociétés qui se focalisent sur les valeurs plutôt que sur les profits, finissent par améliorer leurs résultats."



• "Il n'y a pas de position durable de leader sans valeurs, sans vision stratégique"



• "Le bon sens a beau courir les rues, personne ne lui court après"



• "Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter."



Mes compétences :

Electronique

Informatique

Informatique industrielle

Réseaux locaux

Télécommunications

Vision

VHDL

MySQL

Microsoft Outlook

ISO 900X Standard

Cisco Switches/Routers

CCNA

C++

C Programming Language

Autocad

logistiques

Achats

Services généraux

Relations publiques