Mustapha NECER

Dynamique, rigoureux, curieux et ayant toujours envie d’apprendre, je m’adapte facilement à mon environnement et me familiarise rapidement avec les outils mis à ma disposition.



D’une part, en tant que directeur de secteur adjoint au sein du groupe La Poste à Marseille où j’ai pu mettre en pratique mes compétences managériales face à des situations délicates et des collaborateurs très différents. J’y ai développé mon sens du travail en équipe, de l’organisation et participé à toutes les phases du management d’une institution que ce soit la gestion des équipe, la motivation commerciale, la gestion de la qualité et de la sécurité ou encore la culture du résultat.



D’autre part, au sein du Laboratoire PrenylB Cosmétique, j’ai développé mon esprit créatif et marketing en tant que community manager dans le domaine des produits anti-âge. Partenariat, Animation, Evènementiel, Veille concurrentielle sont autant de mission que j’ai réalisé.



De plus, mon tour du monde en 2017 m’a permis d’importer des valeurs citoyennes et de développer une curiosité d’esprit. J’ai durant 4 mois managé une équipe de Window cleaning internationale avec succès, cela prouve ma capacité d’adaptation.



Enfin, mon expérience entrepreneuriale en 2018 m’a permis de découvrir le monde de la création d’entreprise. D’une idée de départ, réussir à mener à bien un projet, trouver des partenaires, des investisseurs potentiels, définir son business model et son business plan pour réussir. Malheureusement, un conflit avec la ligue de football m’a empêché de lancer ce produit.



Je souhaite relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Informatique

Community management

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Leadership

Travail en équipe