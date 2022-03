Myriam ABOUBI

My A.D. vous permet de bénéficier d'une Assistante de Gestion qualifiée et opérationnelle immédiatement pour renforcer, assister ou remplacer votre équipe en place.

Sans intermédiaire, et sans formalité administrative, c'est une alternative aux CDD (lourds en démarches administratives) ainsi qu'à l'intérim (souvent trop couteux)



Mes compétences :

Service client

Administration des ventes

SAV

Pack office

Service commercial

Gestion des urgences

Appels d'offres

Gestion du personnel

Création de poste

Management

Analyse des besoins

Gestion des risques

Communication interpersonnelle