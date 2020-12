Je suis titulaire d'un Master I et bénéficie de plus de 2 ans d'expérience en tant qu'Assistante Qualité en prestation de services. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement (QSE).



Mon objectif professionnel est d'intégrer une entreprise engagée dans le management QSE, y réaliser ma carrière, améliorer le quotidien des collaborateurs et développer mes compétences, pour un jour, devenir un Responsable Qualité qualifié au service de l'entreprise et des clients.



Je suis ouverte à toutes opportunités, n'hésitez donc pas à me contacter à l'adresse suivante : myriam.athmani@gmail.com.