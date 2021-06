Myriam AZRI-BAVOIL

Je suis titulaire d'un Master Ressources Humaines option communication obtenu en 2004.



J'ai débuté ma carrière dans le secteur associatif pour les personnes handicapées et j'ai travaillé l'application RH de la loi de 2005 sur le handicap dans plusieurs associations..



J'ai ensuite travaillé au Conseil Régional d'Ile de France dans le cadre de la Loi sur la "Décentralisation acte II -Transfert de compétences d'éducation des collectivités " comme chargée de mission.



Je suis ensuite restée 2 ans à la Mairie de Paris, comme conseillère technique RH et communication auprès de l'élu chargé des Ressources Humaines. J'ai harmonisé et budgété les recrutements d'agents cat C fonctionnaires et contractuels du secteur Enfance de la ville de Paris.



Après un passage au Ministère de l'Économie et des Finances en cabinet, j'ai travaillé dans un service social et éducatif pour un établissement d'éducation spécialisé dépendant du Ministère des Solidarités et de la Santé.



Forte de toutes ses compétences et missions je suis actuellement coach professionnelle (certifiée RNCP) de la "Haute Ecole de Coaching" et j'ai fondé CHRONOLOGIC pour toutes les problématiques de coaching concernant la Gestion et l'Organisation du Temps professionnel et personnel pour les particuliers et les managers en entreprise et organisation.