Myriam DONABÉDIAN

Chef de fabrication / Direction de production en communication / Chef de studio

Il y a toujours une façon différence d'aborder et de traiter un dossier. D'autres matériaux, d'autres techniques de production ou tout simplement d'autres solutions plus économiques, plus créatives, plus rapides, plus innovantes…

Je relève les défis par goût ou plutôt par passion.

Moutons à 5 pattes, édition de luxe, problématiques réseau, conception de PLV ou d'outils sur mesure … sont mon quotidien depuis 25 ans, en agences, en imprimeries ou en studio et désormais en intervenant direct.



Mes compétences :

Achat

Achat d'Art

Arts graphiques

Chaîne graphique

Communication

Édition

PLV

Production

Logistique

Conception volume

Packaging