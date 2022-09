Myriam GRONDIN

Issue d’un parcours de communicante, j’ai une expérience réussie en communication et en promotion notamment dans le domaine des médias (jeux vidéo et télévision).



J’ai aujourd’hui souhaité me consacrer à la gestion de projet et me spécialiser dans la maîtrise d’ouvrage dans le domaine de l’informatique. Je recherche actuellement une entreprise dans laquelle je pourrais mettre mes compétences et qualités de communicante à profit de ses nouveaux projets ou projets d’évolution. Je suis ouverte à toute opportunité de contrat de professionnalisation.



Pour me contacter :

06 84 74 36 81

myriam.grondin07@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Microsoft Excel

Planification

Microsoft Word

Reporting

Expression de besoins

Cahier des charges