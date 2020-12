Myriam L-C

Actuellement Chez BCBG Maxmara, je suis a l 'écoute du marché et toutes les éventuelles opportunités de développement professionnel. Ayant plus de Quinze années d'expérience dans le secteur de la Mode/Textile en tant que Responsable de Collection/Styliste, ayant une forte sensibilité Mode/produit, le sens des responsabilités, le goût et la passion du Style, persevérante, dynamique et dotée d'un très bon sens relationnel, j'actualise les tendances et les divers courants de la mode tout en me déplaçant entre les divers continents, les salons de mode, veille concurrentielle, Shopping, Lecture de la Presse spécialisée....

Rigoureuse, bonne présentation, je travaille le style sur les logiciels Photoshop / Illustrator en flux tendus, ainsi qu'en long terme tout en canalisant au mieux l'identité visuelle de la marque ainsi que les différentes attentes clients. Issue de BTS de Style et DSAA ( Diplôme Supérieur des Arts Appliqués ) Mode et Environnement, je suis bilingue Anglais, Espagnol, je me déplace très souvent dans le cadre professionnel entre la Chine et l'Inde. Dû à mon parcours professionnel, et de mon relationnel, j'ai de vraies valeurs de cohésion d'équipe, maturité, ouverture d'esprit, mon sens appliqué lié à une grande sensibilité esthétique du produit m'a amené à une rigueur sur la recherche des tendances, des détails, volumes, matières sur un produit mode et commercial tout en tenant compte des cahiers des charges. Toutes entreprises avec lesquelles j'ai pu collaborer étaient de véritable Challenge à relever et j étais entièrement Corporate.



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Mode

recherches des tendances

Recherche iconographique