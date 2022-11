Myriam LE BARS

Tout au long de ma carrière, ma bienveillance, ma persévérance et mon engagement, sont des compétences que j'ai pu mettre au service de la Relation clients et des métiers qui gravitent autour.

Toujours à l'écoute et de nature empathique, je sais reconnaître la valeurs de mes collaborateurs et entraîner une équipe vers une vision commune. L'optimisation des stratégies internes, la gestion de projets et la conduite du changement, m'ont permis de participer à une importante aventure humaine lors de fusion de Toys'R'us et Luderix International. Actuellement à l'écoute du marché en vue d'un nouveau challenge enrichissant.