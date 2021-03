Myriam LESCURE

Diplômée en maîtrise d'histoire de l'art et archéologie, j'ai travaillé sur les objets quotidiens au Moyen-Age, le rapport au corps et à la beauté à cette période.



Mon site internet http://medievalis.free.fr/ en témoigne.

Après un bref stage au musée de Louvres (Oise) et la préparation de concours du patrimoine, je suis rentrée dans la vie active.

Comme ma passion première est l'Egypte, j'ai travaillé comme assistante pédagogique dans un institut de formation spécialisé dans l'apprentissage des hiéroglyphes à Paris pendant 8 ans. Curieuse des autres cultures, j'aime particulièrement travailler dans le milieu de l'édition et des musées.

Après un remplacement de 4 mois au service culture de la mairie de Sceaux, je suis dorénavant Agent administratif en bibliothèque avec mission de MAJ du site internet et des visuels des bibliothèmes.



Mes compétences :

Archéologie

Art

Conservation

Édition

Graphisme

Histoire

Internet

Librairie

musées

Recherche