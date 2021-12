Myriam MAHÉ-CHARTIER

Entreprise agréée services à la personne, installée depuis 1998 dans le 44, Acces Services Mahé-Chartier propose :

1) Pour les élèves du CP à Bac+5 : soutien scolaire, cours particuliers, aide aux devoirs, préparation de concours et d'examens, stages intensifs et stages de vacances ; pour les adultes en formation professionnelle : formation individuelle personnalisée ; pour les élèves atteints de troubles «dys» : enseignement d'accompagnement dans le cadre des projets personnalisés de scolarisation. Matières enseignées : mathématiques, physique, chimie, informatique, français, anglais, allemand. Bilan gratuit d’une heure.

2) Pour tout public : assistance informatique et internet : conseils, initiation, formation. Première heure gratuite.

3) Pour les seniors et les personnes temporairement handicapées ou à mobilité réduite : entretien de la maison et travaux ménagers : ménage, repassage, sols et murs, vitres ; livraison de courses ; préparation de repas ; toute assistance administrative ; accompagnement dans les déplacements.

4)Pour la famille et pour un besoin temporaire (maladie, accident, grossesse, naissance ou adoption) : garde d'enfants de plus de 3 ans ; accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements ; entretien de la maison et travaux ménagers : ménage, repassage, sols et murs, vitres.



