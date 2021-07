En relation direct avec les services de la communication de Natixis, je travaille actuellement comme chef de projet vidéo avec quelques responsabilités en plus(devis, gestion du planning...).

Je propose des concepts, aide et réalise pour le client des projets vidéo de A à Z.

Ouverte aux propositions n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement,



Mes compétences :

Adobe première

Final cut pro

Adobe After Effects

Adobe photoshop

Cameraman

Canon 7D / 5D

Directeur photo