Personalité:

Confiance en soi, responsable, méticuleux, bien organisé, capable de travailler sous pression, récent diplômé de l’Oil and Gas Institute of Monastir, avec un esprit d’équipe et des pensées positives.



Objectif:

Exercer dans une compétitive structure, m'octroyant la possibilité de faire valoir mes capacités tout en contribuant à son progrès.



Mes compétences :

Microsoft office

Schemas DAO des PCF

Visio

MsProject

Eclipse

Petrel

Saphir

Autocad

Surfer

Aspen Hysys