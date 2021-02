Nabil BAYANI

Nous somme une entreprise dont le soucis principale est le confort du malade ,les meilleurs conditions de travail du personnel paramédical et l’environnement ce qui donne ce qui suit



Respecter la Nature, et la nature humaine

Lutter contre le risque infectieux

Préserver l’autonomie et reculer les limites de la dépendance

Préserver pudeur et dignité, procurer confort et bien-être au patient

Garantir simplicité et praticité d’utilisation

Améliorer les conditions de travail et la sécurité du personnel soignant et des familles

Aider à améliorer les protocoles de soin et d’intervention d’urgence

Aider les établissements de soins à respecter la réglementation en matière d’hygiène

Participer activement à la maîtrise des coûts

Fabriquer aux normes de qualité les plus exigeantes

www.cleanis.fr



Mes coordonnées téléphoniques :

Portable : 00213771248872

nabil.bayni@gmail.com



Mes compétences :

Santé

Communication

Dispositifs médicaux

Négociation

Management

Développement commercial

Vente

Benchmarking

Marketing

Informatique

Concierge Services

Time Management

Social Media

Problem Solving and Decision Making

Public relations

Organization Skills

Chasse de tête

Médical

Origine

Leader

