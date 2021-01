De formation de base Mouliste, je justifie de 3 ans d’expériences en conception, réalisation et maintenance des moules d'injection plastique et de compression de polyester.



En tant que cadre bureau d’études j'ai effectué de nombreuses missions dans plusieurs sociétés de transformation plastique , au sein d’une équipe dynamique, j’ai pu exprimer mes capacités de technicien toujours à la recherche des solutions fiables dans le respect des cahiers des charges, des coûts et du planning.



Par ailleurs, mes expertises techniques, et suivi de réalisation des moules a l’intérieur des sociétés ont été des activités qui me sont propres aujourd’hui. et qui m'ont aidé a réaliser plusieurs projets ou j'ai pu découvrir mon coté créatif et imaginatif, ce qui m'a encouragé a chercher de nouvelles opportunités de carrière en FREELANCE.



Actuellement ,professeur des Sciences de l’ingénieur au Lycée, je propose mes services en Freelance aux entreprises dans le domaine de : Mécanique et Plasturgie



Consulter mon profil , pour entrevoir une partie de mon travail,et mon domaine d'expertise.



Contact :



N.ZEROUALI

TEL : 0654090230

E.mail : nabil.zerouali.stm@gmail.com

Disponibilté : CASA-RABAT-SETTAT



Portfolio Cadcrowd : https://www.cadcrowd.com/profile/22196-nabilzer



Mes compétences :

SolidWorks

AutoCAD

Moldflow

Conception de produit

Gestion de projet

STEP7

Maintenance industrielle

Usinage

SolidWorks Simulation