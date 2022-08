Nadege ATTAB

Titulaire d'un baccalauréat professionnel, j'ai ressenti à la fin de mes études le besoin d'être utile aux autres et de m'engager, particulièrement auprès des personnes en situation de handicap.



Je suis donc devenue volontaire du service civique au sein de l'association Unis-Cité, afin de travailler en équipe et de rencontrer des publics différents, pendant neuf mois.



Par la suite, j'ai effectué ma formation de moniteur éducateur, par la voie de l'apprentissage, au sein d'un Institut Médico-Educatif (IME), qui accueillait des enfants et des adolescents en situation de handicap.



Diplômée depuis juillet 2014, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Mes compétences :

Éducateur