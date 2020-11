Nadege GRENON-SEZ

J'ai fait de ma passion pour la gestion de carrière et le développement individuel une réalité en fondant un cabinet de conseil en accompagnement individuel.

Je m'appuie sur mon expérience de plus de 10 ans dans le recrutement, les tests de personnalité, les bilans professionnels et la gestion de carrière de grands groupes pour conseiller mes clients dans leur recherche d'un nouveau challenge

http://www.cvauthentique.fr/



Mes compétences :

Recrutement

Gestion de projets RH

PSE / Plans sociaux

Accompagnement individuel et collectif

Développement rh

Gestion de carrière

Techniques de recherche d'emploi

Bilan professionnel

Bilan de compétences

Développement personnel

Entraînement à l'entretien de recrutement

Formation gestion de projet RH

Formation